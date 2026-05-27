İçişleri Bakanı şehit ailesini ziyaret etti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı programı kapsamında şehit Ali Teke'nin ailesini ziyaret ettiklerini açıkladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı programımız kapsamında, aziz şehidimiz Ali Teke'nin kıymetli ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik, dualarını aldık."

Aziz şehitlerimiz; vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişmiş kahramanlarımızdır.

Bu mübarek bayram günlerinde; kahraman şehidimizin aziz hatırasını dualarla yad ederken, geride bıraktığı kıymetli ailesinin vakarı, sabrı ve metaneti hepimize bir kez daha şehitlik makamının büyüklüğünü hissettirdi.

Bizler biliyoruz ki;

Şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır.

Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin.

Kurban Bayramımız mübarek olsun."