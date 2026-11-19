İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede düzensiz göçle mücadele, sınır yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve ortak projeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar birlikte tamamlanan 42 projenin tecrübesiyle mevcut çalışmalara ivme kazandıracak adımları ele aldıklarını aktaran Çiftçi, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde dönen 1,5 milyonu aşkın Suriyelinin geri dönüş sürecini değerlendirdiklerini kaydetti.

Çiftçi, gönüllü geri dönüş programlarının Afganistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik işbirliği imkanlarını görüştüklerini ifade etti.

Düzensiz göçle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladıklarını belirten Çiftçi, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ve bölgesel istikrara sağladığı katkıya dikkati çekerek, üstlenilen yükün somut adımlarla adil biçimde paylaşılması gerektiğini ifade ettiklerini bildirdi.

Çiftçi, ICMPD ile Göç Vakfı arasında imzalanması öngörülen İşbirliği Mutabakatı'nın, kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve yeni ortak çalışmalara zemin hazırlayacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası hukuku, insan haklarını ve medeniyet değerlerimizi esas alan göç yönetimi anlayışımızı, ülkemizin huzurunu ve güvenliğini gözeterek kararlılıkla sürdüreceğiz."

Çiftçi, Raab ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve işbirliğine katkıları için teşekkür etti.