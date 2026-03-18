İçişleri Bakanı Çiftçi İftar Programında
18.03.2026 21:07
Bakan Mustafa Çiftçi, Bakanlık personeliyle iftar yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Bakanlıktaki programda konuşan Çiftçi, bugün son iftarlarını İçişleri ailesine verdiklerini belirterek, Allah'tan nice ramazanlara, mübarek gün ve gecelere kavuşturmayı nasip eylemesini diledi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve diğer birimleri ile büyük bir aile olduğunu söyledi.

Onun için bu buluşmayı son derece kıymetli bulduğunu dile getiren Çiftçi, "Bir kul, bir kamu görevlisi olarak çalışıp çabalamakla mükellefiz. Elimizden geldiği kadar çalışalım, gayret edelim." dedi.

Çiftçi, personele işlerinde kolaylık dileyerek, "hayırlı bayramlar" temennisinde bulundu.

Görevde olan personele üstün başarı dileklerini de ileten Çiftçi, "Rahmetli olan İçişleri mensuplarımıza da Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah hepsine rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Emekli olan büyüklerimiz, meslek mensuplarımıza da yine hayırlı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Advertisement
