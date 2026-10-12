Okul güvenliği için yeni tedbirler: Kolluk, öğrencilerden yarım saat önce görevde

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine yönelik tedbirleri ele aldıkları bir asayiş toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak. Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimizi artıracak; okul çevrelerinden ulaşım güzergahlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirdikleri asayiş toplantısında, okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda Emniyet ve Jandarma birimlerimize okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdik. Güvenlik tedbirlerimiz, çocuklarımız okula gelmeden önce alınmış olmalıdır. İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimizi artıracak; okul çevrelerinden ulaşım güzergahlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız. Akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocuklarımızı tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı Emniyetimizin ve Jandarmamızın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz. Çünkü tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin huzuru ve çocuklarımızın güvenliği için önleyici tedbirlerimizi güçlendirerek kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."