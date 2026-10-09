İçişleri Bakanı Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini görüştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşı Muhsin Nakvi'yi İstanbul'da ağırladı. Görüşmede terör örgütleriyle mücadele ile uyuşturucu, siber ve organize suçlar, kaçakçılık ve düzensiz göç yönetimi ele alındı; Çiftçi ortak mücadele iradesini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Pakistanlı mevkidaşı Nakvi'yi İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliğin ortak tarih, değerler ve zor zamanlarda gösterilen dayanışmaya dayandığını vurgulayan Çiftçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

Görüşmede terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu ve siber suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve düzensiz göç yönetimi konularının ele alındığını aktaran Çiftçi, terörün her türüne karşı ortak mücadele iradesini vurguladıklarını kaydetti.

Güvenlik tehditlerinin sınırları aştığı günümüzde ülkeler arasındaki dayanışma ve bilgi paylaşımının önemine dikkati çeken Çiftçi, "Kardeş iki ülke arasında uluslararası terörizm, uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Ortak tarihimizden ve sarsılmaz kardeşliğimizden güç alarak güvenlik alanındaki işbirliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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