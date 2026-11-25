İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal'la bir araya geldi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız Sayın Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Sayın Ümit Önal'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Siber güvenlik alanındaki çalışmalarımızı ve kurumlarımız arasındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdik.

Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini dijital dünyada da korumayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Siber tehditlerle mücadelede kurumlarımız arasındaki koordinasyona ve ortak çalışma kültürüne önem veriyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Ümit Önal'a teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum."