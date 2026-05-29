Bakan Çiftçi: İki Bayramı Birlikte Yaşıyoruz

29.05.2026 23:31
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün adeta iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi huzuru ile İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünün gururunu aynı gönülde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, Birlik Vakfı tarafından İstanbul Çemberlitaş'ta düzenlenen bayramlaşma programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Program kapsamında eski TBMM Başkanı ve Birlik Vakfı'nın Kurucusu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman ve kıymetli dostlarıyla bir araya geldiğini belirten Çiftçi, "Birlik Vakfı'nın 41. kuruluş yıl dönümünde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, kurulduğu günden bu yana milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasına, genç nesillerin yetişmesine ve medeniyet tasavvurumuzun gelecek kuşaklara aktarılmasına sunduğu kıymetli katkıları bir kez daha yad ettik." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, iki bayramın bir arada yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün adeta iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi huzuru ile İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünün gururunu aynı gönülde taşıyoruz. Bir yanda teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşliğin bayramı, diğer yanda aziz milletimizin tarih boyunca yazdığı büyük zaferlerin ve medeniyet yürüyüşünün hatırası. Bu anlamlı günlerde vatanımızın birliği, milletimizin istiklali, bayrağımızın göklerde dalgalanması ve ezanlarımızın semalarımızda yankılanması uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA

