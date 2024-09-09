Yeni Eğitim Yılına Narkotik Denetimi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, okul civarlarında narkotik ekiplerinin her an "teyakkuzda olacağını" belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz tatili sonrası ders zilinin çaldığını, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Huzur ve güven içinde, yeni eğitim dönemimiz sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve idarecilerimize hayırlı olsun. Okul civarlarında narkotik ekiplerimiz her an teyakkuzda olacak. Öğrencilerimizi taşıyan servis araçlarına yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek."