İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van\'da suçla mücadele çağrısı yaptı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da yaptığı konuşmada, "Başta bu tüm suç ve suç türlerini azaltmak ve aydınlığa kavuşturup bunları yakalamakla ilgili olsa da bu organize suç örgütleri ile ilgili uyuşturucu ile ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili ekranları başında bizi izleyen Vanlı kardeşlerimden bakanları olarak özellikle şu ricada bulunmak istiyorum. Bize haber verin. Gördüğünüz duyduğunuz, bildiğiniz işittiğiniz doğru olup olmadığını hiç araştırmayın. 112 elinizin altında. Biz İçişleri ailesi olarak buradayız. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Van'da 'Türkiye'nin Huzuru' başlıklı toplantı yapıldı. Toplantı, Edremit ilçesindeki bir otelde güvenlik birimlerinin de katılımıyla 4 saat sürdü. Daha sonra Van Valiliğine geçen Bakan Yerlikaya, bu yılın ocak ayından 15 Ağustos tarihine kadar kentteki verileri açıkladı. Kentte kişilere karşı işlenen suçun geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 civarında azaldığını, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise yüzde 11 civarında bir düşmenin olduğunu gördüklerini söyledi. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranının yüzde 98,9 olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Mal varlığına karşı aydınlatma oranları, Türkiye aydınlatma oranı yüzde 77, Van'da aydınlatma oranı yüzde 82. Tabii biz bunun daha da yukarıya çıkmasını arzu ediyoruz. Bakın bu yılın aynı dönemlerini geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımız zaman, Van'da 5 günde bir oto hırsızlığı olurken şu anda öyle azalmış ki 23 günde bir oto hırsızlığı oluyor. Yani geçen sene 42, bu yıl sadece bu dönemde 10 oto hırsızlığı gerçekleşmiş. Aynı şekilde otodan yapılan hırsızlık geçen yıl 37, bu yıl 14 motosiklet hırsızlığı 18'den 8'e düşmüş. Evden hırsızlık geçen yıl aynı dönemde 186 iken, bu yıl aynı dönemde 132 'ye düşmüş. Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışmamız lazım. O da biliyorsunuz bu çevrimiçi dünya ile ilgili. Sadece Van'da değil, Türkiye'nin her yerinde biz bu Eylül 15'ten itibaren yeni dönem başlangıcı ile ilgili medya ile ilgili dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız" dedi.

'VAN'DA 10 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ruhsatsız silah ile ilgili Van'da 831 şahıs yakalamışız. Bunlarla birlikte 609 silah yakalanmış. Her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Tabii burada şunu söylemek istiyoruz. Tüm Türkiye genelinde ruhsatsız silah ile ilgili biz aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili Meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın, taşımanın caydırıcılığı ile ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olduğunda tekraren hatırlatmakta yarar var. Organize suçlarla ilgili göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz yani suç işlemekte kibirlenenlerde ifade ettiğimiz ama hukuki tanımı organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van şehrimizde bunlara göz açtırmıyoruz. ve 16 operasyonda 10 organize suç örgütü çökertildi, 89 tutuklu, 53 de adli kontrol olduğunu da burada ifade etmek istiyorum."

'112 ELİNİZİN ALTINDA'

Tüm suç ve suç türlerini azaltmak ve aydınlığa kavuşturmak istediklerini belirten Yerlikaya, "Bu organize suç örgütleri ile ilgili uyuşturucu ile ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili ekranları başında bizi izleyen Vanlı kardeşlerimden bakanları olarak özellikle şu ricada bulunmak istiyorum. Bize haber verin. Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz işittiğiniz doğru olup olmadığını hiç araştırmayın. 112 elinizin altında. Hiç isminizi biz sormuyoruz bile. Şurada küçük bir suç türü olduğunu duyduk. Şurada bir uyuşturucu satıcısı olduğu bahsediliyor. Organize suç örgütü olduğu yani biz bundan rahatsızız tedirginiz ne derse desin. Bakın biz İçişleri ailesi olarak buradayız. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin" dedi.

'4 BİNNİN ÜZERİNDE TERÖR OPERASYONU DÜZENLENDİ'

Terör örgütü PKK/KCK ile ilgili kırsalda 4 binin üzerinde operasyon düzenlendiğini ve 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "160 tutuklu, yapılan bu gözaltılardan sonra 142 de adli kontrol olduğunu da söylemek istiyoruz. FETÖ ve DEAŞ ile ilgili biraz rakam vermek istersek FETÖ ile ilgili 20 operasyon, 1 tutuklu, 20 adli kontrol. Yine DEAŞ ile ilgili yapılan 11 operasyonda 2 tutuklu, 1 adli kontrol olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Tabii biz bölücü terör örgütü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili ülke içinde içişleri, dışarıda, ülkemizin dışında hemen komşu ülkelerde Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat teşkilatımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla şevkle çalışıyoruz. Artık bu coğrafyada yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu güzel şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde bir tane kapalı yayla meramız şükürler olsun yok. Daha az zaman evvel biz Van'dan Hakkari'ye geçtik ve Cilo Fest'e katıldık. O yaylada 30 bine yakın insanımızla beraber halay çektik, türküler, şarkılar söyledik, beraber eğlendik. Hakkari'de olduğu gibi ben biliyorum ki Van'da da, Van'ın ilçelerinde de Iğdır'a varıncaya kadar bu coğrafyada artık insanlar birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, pusu kuran terör örgütünü istemiyor" diye konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSU

Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele konusunda ise şöyle dedi:

"Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Van'da 11,3 ton uyuşturucu madde, 180 bin adet yine uyuşturucu madde, 1,1 milyon kök bunları güvenlik birimlerimiz aldılar. Bu zaman diliminde imal ve ticaretle ilgili yapmış olduğumuz 372 operasyonda 280 tutuklu, 80 adli kontrol. Bir de kullanıcılık başta olmak üzere bir başlık var biliyorsunuz orada tabii tutuklama oranı biraz daha düşük. 25 tutuklu, 4 adli kontrol toplamda uyuşturucu ile ilgili Van'da yılbaşından bugüne, geçen yıla kıyasladığımız zaman 305 tutuklama ve 84 adli kontrol olduğunu söylemek istiyorum. Bir narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projemiz var. Uyuşturucu ile ilgili arz ve talep cephesinde milletin güvenlik birimlerimize adli birimlerle beraber seferberlik ruhuyla hareket etmesi lazım. Onun volümünü de hep beraber medyamızla beraber biz yukarıya çektiğimizde, inanıyoruz ki bu rakamları tutuklamalar hep yukarıya doğru çıkıyor."

'DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili göreve geldikleri günden bu yana istikrarlı bir şekilde mücadele ettiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, Van'da göç ile ilgili verileri paylaştı. Yerlikaya, "Van'da 5 bin 261 kayıtlı yasal yabancı var. Bunun 1430'u Suriyeli, 1268'i oturum izinli olan, 2 bin 563 uluslararası koruma noktasında olan yabancılar var. Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik, Van'da Valimizin koordinasyonunda adli birimlerle beraber 766 operasyon yapılmış, 473 tutuklama, 269 adli kontrol var. Bu noktada biz vatandaşlarımızın var olan desteğinin daha da artması beklentimiz. Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısını sizlerle paylaşıyoruz. 55 bin 361. Van'ın 295 kilometre İran hududu var. Bu huduttan engelleyip tespit ettiğimiz rakam bu. Yakalanan düzensiz göçmen, 5 bin 914. Bir mobil göç noktası aracımız var. Biliyorsunuz Türkiye'de 270 rakamına ulaştık. Bu rakamı kısa zaman içerisinde artıracağız" dedi.

Kaçakçılıkla ilgili Van'da 3 bin 276 operasyon yapıldığını, bir kişinin tutuklandığını, 13 kişinin adli kontrol ile serbest bırakıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Ele geçirilen malzemelerle birlikte 60 milyon 696 bin lira vergi kaybını önlemiş olduk. Böyle güzel bir şehre gelince biraz da eli boş gelmememiz lazım. Güvenlik hizmetlerimizle ilgili trafik ve önleyici asayiş devriye sayılarımızı artırıyoruz. Yakında buraya dört çarpı dört 150, bunun 50'si jandarmamıza bunun 100'ünü emniyetimize vereceğiz. İpekyolu üzerinde DSİ'nin 184 dönümün 4 dönümüne modern bir mimariyle Van'ımıza yakışan bir Valilik binasını önümüzdeki ilk aylarında yapmakta kararlıyız" diye konuştu.