İçişleri Bakanlığı 6 Ekim\'de birçok ilde kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 6 Ekim Salı günü birçok ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, 6 Ekim Salı günü beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzeyi, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde; ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.

Bakanlık, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.