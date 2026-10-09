İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2,2 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2,2 ton esrar ele geçirildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2,2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 2,2 ton esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: DHA
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