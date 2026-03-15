ICMG Virginia'da İftar Programı Düzenledi
ICMG Virginia'da İftar Programı Düzenledi

15.03.2026 07:13
ICMG'nin Virginia Şubesi, DCA'da ilk iftar programını gerçekleştirdi. Misafirler katıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (ICMG) Virginia Şubesi'nin ilk kez Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlediği iftar programına çeşitli kesimlerden misafirler katıldı.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saat mesafede Maryland eyaletinde bulunan DCA, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı iftarına ev sahipliği yaptı.

ICMG'nin Virginia Şubesi Başkanı Halil Bulut'un ev sahipliğinde ilk kez kurumsal olarak organize edilen iftar programına çok sayıda misafir katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Bulut, bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ve ABD'de faaliyetlerini büyük bir çabayla sürdüreceklerini belirtti.

Bulut, "Bu vesileyle ramazan ayının bereketini ve rahmetini birlikte paylaşmak için aynı sofrada buluşmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği adına programa katılan Büyükelçilik Müsteşarı Fatih Öztürk de programda emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu tür buluşmaların Amerika'daki Türklerin bir araya gelmesine vesile olan önemli organizasyonlar olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin hem bölgesinde hem de uluslararası arenada her zaman barış ve adalet çizgisinde hareket ettiğini kaydeden Öztürk, Amerika'daki Türk toplumuna da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Danışmanı Abdi Taşdöğen de yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik noktasında özellikle ramazan ayının idrakinde olarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Programa Kırgızistan Konsolosu Aibek Matkalykov ve çeşitli kurumlardan temsilciler de katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, İftar

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

06:47
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
05:10
Trump’tan Mücteba Hamaney’e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
Trump'tan Mücteba Hamaney'e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
05:10
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
03:30
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
02:47
7 yıl sonra bir ilk ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
7 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
02:44
İran’dan ABD’ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
Advertisement
