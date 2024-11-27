ICRC'den Lübnan'da Ateşkes Değerlendirmesi - Son Dakika
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ICRC'den Lübnan'da Ateşkes Değerlendirmesi

ICRC, Lübnan'da varılan ateşkesi cesaretlendirici buldu ve insani yardım çağrısında bulundu.

27.11.2024 17:47
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Lübnan'da ateşkese varılmasının saldırılarından bitkin düşen halk için "cesaretlendirici" bir adım olduğunu bildirdi.

ICRC, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Lübnan'da) Çatışmayı sona erdirecek ve saldırılardan bitkin düşen bölgedeki halk için biraz umut ve istikrar getirecek bir ateşkesin kabul edilmesi cesaretlendirici bir adım. Bu durum, ICRC'yi de cesaretlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesi her iki tarafın da uygulaması gerektiği vurgulanan açıklamada, tüm bölgelerdeki sivillere hızlı ve engelsiz bir insani yardım akışının kolaylaştırılması gerektiği kaydedildi.

"Siviller aylardır çatışmanın yükünü çekiyor, birçoğu öldürüldü veya yaralandı." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Lübnan ve İsrail'de bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "En çok ihtiyaç duyanlara yardım etmek için çalışıyoruz. Ailelerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilecekleri ve hayatlarını yeniden inşa etmeye başlayabilecekleri koşullar oluşturma çabalarını destekleyeceğiz." değerlendirmesi paylaşıldı.

Anlaşmanın bir umut olmasına karşın bölgedeki gerginliğin sürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'deki insani durumun kabul edilemeyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, "(Gazze'de) Uluslararası insancıl hukuka derhal saygı gösterilmesi, siviller ile sivil nesnelerin korunması ve engelsiz ve daha fazla insani yardım akışı için acil çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ICRC'den Lübnan'da Ateşkes Değerlendirmesi - Son Dakika

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