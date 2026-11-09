İdam kararına rağmen Şeyh Hasina, Bangladeş'e dönüş için pasaport ve kimlik istedi - Son Dakika
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İdam kararına rağmen Şeyh Hasina, Bangladeş'e dönüş için pasaport ve kimlik istedi

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2024'te Bangladeş'ten ayrılan ve hakkında idam kararı bulunan eski Başbakan Şeyh Hasina, dönüş için Yeni Delhi'deki misyona pasaport ve kimlik kartı talebiyle mektup gönderdi. Ekibi bunu dönüş için önemli adım sayarken Hasina'nın aralıkta dönme kararından vazgeçmediği bildirildi.

Bangladeş'ten 2024'teki protestolar sırasında ayrılan ve hakkında idam kararı olan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, iki yılın ardından ülkesine dönebilmek için yeni pasaport ve kimlik kartı çıkarılması talebinde bulundu.

Hasina'nın ekibi tarafından, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bangladeş diplomatik misyonuna mektup gönderildi.

Associated Press'in (AP) ulaştığı mektupta, Hasina'ya pasaport ve ulusal kimlik kartı verilmesi için gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Hasina'nın yardımcılarından Abu Obaidha Arin, söz konusu başvurunun Hasina'nın ülkesine dönüşü açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, eski başbakanın Bangladeş vatandaşı olarak temel haklarını yeniden kazanmayı ve gerekli belgeleri almayı beklediğini ifade etti.

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kabir, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hasina'nın Hindistan ile imzalanan iade anlaşması kapsamında ülkesine teslim edilmesini istediklerini belirtmişti.

Eski Başbakan Hasina, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki idam kararına rağmen aralık ayında ülkesine dönme kararından vazgeçmediğini bildirmişti.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idama çarptırılmış, yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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