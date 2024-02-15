İDDEF, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım ulaştırıyor - Son Dakika
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İDDEF, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım ulaştırıyor

İDDEF, İsrail saldırıları altındaki Gazze\'ye yardım ulaştırıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan sivillere, hayırseverlerin desteğiyle gıda ve acil yardım malzemeleri ulaştırıyor. İDDEF, yakıt, ilaç, gıda ve battaniye dağıtarak bölgedeki arıtma tesisi ile temiz su sağlıyor ve günlük 9 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca, Mısır'daki depolarından gıda, acil ihtiyaçlar, temel besin ürünleri, kıyafet, ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri Gazze'ye sevk eden İDDEF, ramazana yönelik hazırlık çalışmaları yapıyor. Ankara'da 10 bin çadır hazırlığı devam ederken, 1000 çadır Gazze limanında bekliyor. İDDEF, bölgedeki ekmek ve su ihtiyacını karşılamak için un yüklü tırların sayısını artırarak yardımları Gazze'ye ulaştırmaya çalışıyor.

15.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan sivillere, hayırseverlerin desteğiyle gıda ve acil yardım malzemeleri ulaştırıyor.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlerin desteğiyle acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda yakıt, ilaç, gıda ve battaniye dağıtan, bölgedeki arıtma tesisi ile temiz su sağlayan federasyon, günlük 9 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF Genel Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş, Mısır'daki depolarından gıda, acil ihtiyaçlar, temel besin ürünleri, kıyafet, ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri Refah Sınır Kapısı'na sevk ettiklerini kaydetti.

İDDEF'in Gazze, Han Yunus, Deyr el-Balah, Cibaliye ve Refah bölgelerinde ekiplerinin bulunduğunu, Gazze'deki ekiplerin yardımları teslim alarak ihtiyaç bölgelerine ulaştırdığını belirten Aktaş, ramazana yönelik de Gazze özelinde hazırlık çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Federasyonun Acil Yardım Koordinatörü Bilal Turan ise Ankara'da 10 bin çadır hazırlığının sürdüğünü, 1000 çadırın ise Gazze limanında şehre ulaşmayı beklediğini ifade etti.

Bölgede, özellikle ekmek ve su ihtiyacının arttığına dikkati çeken Turan, un yüklü tırların sayısını artırarak bölgeye ulaştırmaya çalıştıklarını, amaçlarının ramazan öncesinde yardımların Gazze'ye ulaşması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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