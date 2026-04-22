İdil'de 23 Nisan Neşesi Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İdil'de 23 Nisan Neşesi Yürüyüşü

İdil\'de 23 Nisan Neşesi Yürüyüşü
22.04.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İdil'de, 23 Nisan Projesi kapsamında bando takımı eşliğinde bir yürüyüş düzenlendi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde "23 Nisan Neşesi Köylerde Projesi" kapsamında bando takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Tepeköy Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaymakam Anıl Adıgüzel, burada yaptığı konuşmada, projeyi önemsediklerini belirterek, amaçlarının öğrencilerin eğitimden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Proje Koordinatörü Zeliha Güçlü de ilçede 3 yıldır Türkçe öğretmenliği yaptığını ve göreve başladığından bu yana böyle bir projeyi hayata geçirmek için çalıştığını belirtti.

Bando etkinliğini köy okullarına taşımak istediklerini ifade eden Güçlü, şunları kaydetti:

"Müzik öğretmeni Serkan Aygün hocanın bir bando takımı vardı. Merkezi programlarda görev alıyorlardı. Güzel ve ihtişamlı kortej yürüyüşleri oluyordu. Bunu köy okullarına taşımak istedik. Ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklarımızla, marşlar ve bando takımının ritmi eşliğinde köyde kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Projeyi 4 köyde hayata geçirdik. Amacımız 10 köye daha ulaşmak."

Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Özgür Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 23 Nisan, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdil'de 23 Nisan Neşesi Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:44:55. #.0.4#
SON DAKİKA: İdil'de 23 Nisan Neşesi Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.