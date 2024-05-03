İdlib'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gösteri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İdlib'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gösteri düzenledi

İdlib\'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'nde gösteri düzenledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gazeteciler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde bir araya gelerek gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını taşıdı. Gazeteciler, gazeteciliğin değil, gazetecilerin hedef alınmasının ve öldürülmesinin suç olduğunu vurguladı. Suriye'de iç savaşın başladığı tarihten bu yana 717 medya çalışanı hayatını kaybetti.

03.05.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gazeteciler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan çok sayıda gazeteci ve aktivist, ellerinde Beşşar Esed rejimi ile destekçilerinin saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Al Jazeera muhabiri Alae el Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, gazeteciliğin değil, gazetecileri hedef almanın ve öldürmenin suç olduğunu vurgulamak için toplandıklarını söyledi.

Gazeteci öldürmenin büyük suç olduğunu ifade eden el Yusuf, "Diktatör rejimler, eleştiriyi susturmak ve gücünü korumak için gazetecileri hedef alır. Çatışmanın yaşandığı bölgelerde gazeteciler sessiz kalmamalı, sesini yükseltmeye çalışmalıdır." dedi.

El Yusuf, "Bugün tüm dünyaya mesajımız, gazetecilerin yanında yer almaları ve gazetecilerin öldürülmesini durdurmalarıdır." şeklinde konuştu.

"Gazetecilerin sesini dünyaya duyurmaya ihtiyacımız var"

Gösteriye katılanlardan Reem Mustafa da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Suriye'deki gazetecilerin sesini dünyaya duyurmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Mustafa, "Ne gerçeğin sesini susturmak ne de gazetecilerin sesini susturmak için sloganı altında, fikir ve ifade özgürlüğüne her zaman ihtiyaç var." dedi.

"Gazeteciliğin her toplumda büyük rolü var"

Bir diğer gazeteci Milad Fadl da gazeteciliğin her toplumda önemli ve büyük rol oynadığını söyledi.

Fadl, "Suriye devriminin üzerinden 13 yıl geçti. Suriye rejiminin her zaman hedefi gazetecilerdi. Bunun nedeni de gazetecilerin gerçekleri aktarmanın yanı sıra suçlarını kamuoyuna ifşa etmedeki rolüdür." diye konuştu.

Fadl, Suriyeli gazetecilerin, Beşşar Esed'in Suriye halkına karşı işlediği suçları dünyaya duyurduğunu kaydetti.

717 medya çalışanı hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre, Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana 6'sı kadın, 9'u yabancı toplam 717 medya çalışanı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Beşşar Esed, Esed Rejimi, Suriye, Dünya, İdlib, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gösteri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: İdlib'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gösteri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement