İdlib\'de mühimmat deposunda patlama çok sayıda ekip sevk edildi ve can kaybı yaşanmadı

(ANKARA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde, Sarmada yolu üzerindeki bir mühimmat deposunda güçlü bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin Sarmada ilçesi yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin araştırma başlatıldığı bildirildi. İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü operasyonlar sorumlusu Walid Aslan, patlamanın mühimmat kaynaklı olduğunu belirterek, olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmediğini ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.