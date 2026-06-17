İDOB'dan Semiha Berksoy Anısına Konser - Son Dakika
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İDOB'dan Semiha Berksoy Anısına Konser

17.06.2026 10:54
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İDOB, Semiha Berksoy anısına konser düzenleyerek Türk müziğini onurlandırdı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Ulusal Müziğimiz" konser serisi kapsamında, Türk opera tarihinin öncü isimlerinden Semiha Berksoy anısına konser düzenledi.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konser serisinde Cumhuriyet dönemi çok sesli Türk müziğinin önemli bestecileri ve sanatçıları anılıyor.

Konserde, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Serdar Yalçın, Turgay Erdener ve İlhan Baran'ın eserleri seslendirildi.

İDOB solistleri Emre Güngör, Asude Karayavuz, Bülent Külekçi ve Hande Soner Ürben'in sahne aldığı konserde, solistlere piyanoda Hüseyin Kaya, yaylı çalgılar dörtlüsünde Yonca Sülün, Ozan Bıkım, Verda Gül ve Seren Karabey eşlik etti.

Semiha Berksoy'un kızı akademisyen, yönetmen, tiyatro ve sinema sanatçısı Zeliha Berksoy ile İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Semiha Berksoy'un sanatına ilişkin konser öncesi konuşma yaptı.

Opera, tiyatro, resim ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Semiha Berksoy, Avrupa opera sahnesine çıkan ilk Türk soprano olarak sanat tarihinde önemli bir yer edindi. Sanatçı, ilk konserini Cemal Reşit Rey ile verirken, profesyonel opera kariyerindeki ilk önemli temsillerini "Tosca" ve "Madama Butterfly" operalarında gerçekleştirdi.

Berksoy'a, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 50. yılı dolayısıyla 1984'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından "İlk Kadın Opera Sanatçısı" ünvanıyla "Atatürk Opera Ödülü" verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İDOB'dan Semiha Berksoy Anısına Konser - Son Dakika

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