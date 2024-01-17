 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İDOB, 'Mezopotamya'dan Ege'ye' Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İDOB, 'Mezopotamya'dan Ege'ye' Konserini Gerçekleştirdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Mezopotamya'dan Ege'ye' konserini düzenledi. Konserde, Mezopotamya'dan günümüz Türkiye topraklarına uzanan hikayeler İlber Ortaylı tarafından anlatıldı. Tenor Mert Süngü'nün seslendirdiği eserler, izleyicilere eşsiz bir müzikal yolculuk yaşattı.

İDOB, \'Mezopotamya\'dan Ege\'ye\' Konserini Gerçekleştirdi
17.01.2024 - 20:42,  Güncelleme: 20:45
Abone Ol
İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 'Mezopotamya'dan Ege'ye' konserini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede, Mezopotamya'dan başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan hikayeler İlber Ortaylı tarafından anlatıldı.

AKM'de dün akşam geçmişten günümüze uzanan kültürel çeşitlilik ve tarihi hikayelerin müzik ile anlatıldığı 'Mezopotamya'dan Ege'ye' konseri sanatseverlerle buluştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımları ile zenginleşen özel konserde, Mezopotamya'dan başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alındı. G.F.Händel, N.Kodallı, C.W.Gluck, W.A. Mozart, F. Tüzün gibi büyük bestecilerin yanısıra, Sultan Abdülaziz ve Giuseppe Donizetti Paşa'nın eserlerinden seçilen parçalar, tenor Mert Süngü tarafından piyanoda Fügen Yiğitgil'in eşliğinde hayat buldu. Yaklaşık 60 dakika süren konserde izleyiciler, Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan eşsiz müzikal yolculuk ile, farklı dönemlerin izlerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı buldu.

Konserde eserleri seslendiren tenor Mert Süngü'nün yurt dışında yaşayan parlak sanatçılardan biri olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Bu programlar devam ettiği sürece yurt dışında yaşamak zorunda kalan opera sanatçılarımızın peyderpey bu memlekete geleceği ve bizlere kendilerini dinleme fırsatı vereceklerine hiç şüphem yok" dedi.

"TARİH OLARAK ESKİ DÜNYANIN MERKEZ NOKTASI"

Ortaylı, "Küçük Asya, mitolojide ve tarihe hiç şüphe yok ki bugün ki Türkiye Küçük Asya kıtası. Hem Yunanlıların hem Mısırlıların hem de Mezopotamyalıların mitolojisinde yer alan bir yer.  Tarih olarak da eski dünyanın merkez noktası. Onun için bestekarlar ve bilhassa opera sanatçıları, librettoları için klasik konuları, mitolojiyi ele aldıklarında ister istemez buraya geliyorlar" şeklinde konuştu.

Wolfgang Amadeus Mozart'tan da bahseden Ortaylı, "Mozart, opera dünyasının, musiki dünyasının hatta müziğin sınırlarını aşarak avrupa aydınlanmasının 18. asrın en önemli simalarından biri. Sadece 36 sene yaşayabilen ama çocukluğundan beri dehasıyla temayüz eden bu talihsiz insandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mezopotamya, Türkiye, Ege, Edebiyat, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDOB, 'Mezopotamya'dan Ege'ye' Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: İDOB, 'Mezopotamya'dan Ege'ye' Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement