İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali\'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne ziyarette bulundu.

Hatipoğlu ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir ile çevre illere sebze ve meyve sevkiyatının yapıldığı hal esnafıyla sohbet etti.

Hal esnafıyla çözümü beklenen sorunları konuşan Hatipoğlu, gelecek dönemde mevcut sorunların süratle çözüme kavuşacağını belirtti.

Hatipoğlu, yerel seçimler öncesinde vatandaşların desteğini beklediğini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.