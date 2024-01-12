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İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile birlikte Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne ziyarette bulundu. Hatipoğlu, hal esnafıyla sorunları konuşarak çözüm için çalışacaklarını belirtti ve vatandaşların desteğini beklediğini ifade etti.

İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali\'ni ziyaret etti
12.01.2024 - 12:27,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne ziyarette bulundu.

Hatipoğlu ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir ile çevre illere sebze ve meyve sevkiyatının yapıldığı hal esnafıyla sohbet etti.

Hal esnafıyla çözümü beklenen sorunları konuşan Hatipoğlu, gelecek dönemde mevcut sorunların süratle çözüme kavuşacağını belirtti.

Hatipoğlu, yerel seçimler öncesinde vatandaşların desteğini beklediğini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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