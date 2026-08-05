İdris Şahin: Eşsiz Demokrasi Değil, Eşitlik ve Adalet - Son Dakika
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İdris Şahin: Eşsiz Demokrasi Değil, Eşitlik ve Adalet

İdris Şahin: Eşsiz Demokrasi Değil, Eşitlik ve Adalet
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İdris Şahin, hukukun güvencesiz olduğu düzenin 'eşsiz demokrasi' olamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "86 milyon yurttaşın aynı hukuk güvencesine sahip olmadığı bir düzene 'eşsiz demokrasi' denilemez. Yargının yetkisini siyasi takdire bağlayıp ardından demokrasi övgüsü yapmak hukuki gerçeği değiştirmez. Toplumsal barışın temeli iktidarın izni değil; eşit vatandaşlık, bağımsız yargı ve herkes için adalettir" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığımıza sunulmuştur. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur" sözleri üzerine açıklama yaptı.

Şahin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamasını da alıntılayarak şunları kaydetti:

"86 milyon yurttaşın aynı hukuk güvencesine sahip olmadığı bir düzene 'eşsiz demokrasi' denilemez. Yargının yetkisini siyasi takdire bağlayıp ardından demokrasi övgüsü yapmak, hukuki gerçeği değiştirmez. Toplumsal barışın temeli iktidarın izni değil, eşit vatandaşlık, bağımsız yargı ve herkes için adalettir."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdris Şahin: Eşsiz Demokrasi Değil, Eşitlik ve Adalet - Son Dakika

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