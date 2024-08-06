İETT, İstanbul plajlarına toplu ulaşım hizmeti sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İETT, İstanbul plajlarına toplu ulaşım hizmeti sunuyor

İETT, İstanbul plajlarına toplu ulaşım hizmeti sunuyor

İstanbul'da günde 62 binden fazla seferle yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlara doğrudan toplu ulaşım hizmeti sunuyor.

06.08.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da günde 62 binden fazla seferle yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, İstanbul plajlarına da doğrudan toplu ulaşım hizmeti sunuyor. Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde bin 815 sefer düzenleniyor.

Araç filosu, günlük kat ettiği mesafe ve gerçekleştirdiği yolculuk sayısı ile dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan İETT, ulaşım seferlerine yenisini ekledi. İETT; tüm otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tarihi tünel ile İstanbul'un her noktasında toplu ulaşım hizmeti sunarken, İstanbulluların ve şehre gelen turistlerin plajlara kolay ve hızlı ulaşımı için de seferler düzenliyor.

"Plajlara 1.815 farklı sefer"

Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 205 otobüs ile 1.815 farklı sefer gerçekleştiriyor. İETT, İstanbul'un her noktasında olduğu gibi, İstanbul Plajlarına seferlerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Caddebostan, İstanbul, Kilyos, Riva, Şile, İETT, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT, İstanbul plajlarına toplu ulaşım hizmeti sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:52 ABD’de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi ABD'de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 00:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: İETT, İstanbul plajlarına toplu ulaşım hizmeti sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement