(İSTANBUL) - Günde yaklaşık 5 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbul'da, kalp sağlığına dikkati çekmek amacıyla özel tasarlanan bir İETT otobüsü hizmete alındı, İETT kaptanlarına yönelik kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri başlatıldı. Türk Kalp Vakfı uzmanları tarafından, 6 ay sürecek seminerler kapsamında toplam 600 İETT kaptanına kalp sağlığı konusunda eğitim verilecek.

Kalp sağlığı temalı İETT otobüsü hizmette

Proje kapsamında kalp sağlığına dikkati çekmek amacıyla özel olarak tasarlanan bir İETT otobüsü, hizmete alındı. Kalp sağlığı temasıyla hazırlanan otobüs, 58A Poligon Mahallesi – Kabataş hattında seferlerine başladı. Otobüs tasarımıyla, toplu taşıma kullanıcılarının günlük yaşamın akışı içerisinde kalp sağlığı konusunda farkındalık kazanması hedefleniyor.

İETT kaptanlarına kalp sağlığı eğitimi

Farkındalık projesi yalnızca görsel çalışmayla sınırlı kalmadı. Proje kapsamında ayrıca, İstanbul'un en zor mesleklerinden birini icra eden İETT kaptanlarına yönelik kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri de başlatıldı. Eğitimlerle, kaptanların kalp sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

İlk eğitim gerçekleştirildi

Proje kapsamında düzenlenen ilk eğitime; Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, İETT Genel Müdür Yardımcısı Onur Temürlenk, Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç ve Türk Kalp Vakfı Diyetisyeni Gizem Deniz'in yanı sıra çok sayıda İETT kaptanı katıldı.

6 ayda 600 kaptana ulaşılması hedefleniyor

6 ay sürecek seminerler kapsamında toplam 600 İETT kaptanına kalp sağlığı konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğitim programı ile kaptanların mesleklerinin getirdiği çalışma koşulları içerisinde kalp sağlığına yönelik bilinç düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.