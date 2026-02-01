İett Kaptanlarına, Kalp Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
İett Kaptanlarına, Kalp Sağlığı Eğitimi

01.02.2026 14:14  Güncelleme: 16:55
İstanbul'da günde 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla özel tasarım bir otobüsü hizmete aldı. Ayrıca, İETT kaptanlarına yönelik kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri başlatıldı.

(İSTANBUL) - Günde yaklaşık 5 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbul'da, kalp sağlığına dikkati çekmek amacıyla özel tasarlanan bir İETT otobüsü hizmete alındı, İETT kaptanlarına yönelik kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri başlatıldı. Türk Kalp Vakfı uzmanları tarafından, 6 ay sürecek seminerler kapsamında toplam 600 İETT kaptanına kalp sağlığı konusunda eğitim verilecek.

Günde yaklaşık 5 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbul'da, İETT sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla Türk Kalp Vakfı ile ortak bir çalışma başlattı. Proje kapsamında özel tasarlanan bir İETT otobüsü hizmete alınırken, İETT kaptanlarına yönelik kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT, kent genelinde bir günde yaklaşık 5 milyon yolculuğun gerçekleştirildiği toplu ulaşım ağında, sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İETT ile Türk Kalp Vakfı iş birliğinde, kalp sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık projesi hayata geçirildi.

Kalp sağlığı temalı İETT otobüsü hizmette

Proje kapsamında kalp sağlığına dikkati çekmek amacıyla özel olarak tasarlanan bir İETT otobüsü, hizmete alındı. Kalp sağlığı temasıyla hazırlanan otobüs, 58A Poligon Mahallesi – Kabataş hattında seferlerine başladı. Otobüs tasarımıyla, toplu taşıma kullanıcılarının günlük yaşamın akışı içerisinde kalp sağlığı konusunda farkındalık kazanması hedefleniyor.

İETT kaptanlarına kalp sağlığıitimi

Farkındalık projesi yalnızca görsel çalışmayla sınırlı kalmadı. Proje kapsamında ayrıca, İstanbul'un en zor mesleklerinden birini icra eden İETT kaptanlarına yönelik kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri de başlatıldı. Eğitimlerle, kaptanların kalp sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

İlk eğitim gerçekleştirildi

Proje kapsamında düzenlenen ilk eğitime; Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, İETT Genel Müdür Yardımcısı Onur Temürlenk, Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç ve Türk Kalp Vakfı Diyetisyeni Gizem Deniz'in yanı sıra çok sayıda İETT kaptanı katıldı.

6 ayda 600 kaptana ulaşılması hedefleniyor

6 ay sürecek seminerler kapsamında toplam 600 İETT kaptanına kalp sağlığı konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğitim programı ile kaptanların mesleklerinin getirdiği çalışma koşulları içerisinde kalp sağlığına yönelik bilinç düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

