İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri İBB binası önünde protesto düzenledi - Son Dakika
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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri İBB binası önünde protesto düzenledi

İETT\'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri İBB binası önünde protesto düzenledi

İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsünün işletmecileri ile temsilcileri Saraçhane'de toplandı. Otobüs sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını belirtti.

10.06.2024 16:51
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İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsünün işletmecileri ile temsilcileri Saraçhane'de toplandı. Burada pankart ve dövizler taşıyan otobüs sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını belirtti.

Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, geçen ay da aynı soruna dikkati çekmek için bölgede toplandıklarını hatırlattı.

Protesto gösterisinde bulunanların yüzde 80'inin Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini ifade eden Güneş, "Ulaşım hizmeti veriyoruz. Bizim derdimiz var. İçeride şu an özellikle bu bayram üstü 3 bin 41 araca çok az miktar bir para verileceğini, 120-130 bin lira para verileceğini söylemişler. Bizim bir klima giderimiz 100 bin lira. Alacağımızı istiyoruz. Biz ödemelerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Grubun İBB binası önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İETT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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