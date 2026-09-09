IFRC Genel Sekreteri: Bu yaz Avrupa'da 35 bin kişi sıcaktan öldü - Son Dakika
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IFRC Genel Sekreteri: Bu yaz Avrupa'da 35 bin kişi sıcaktan öldü

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IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, bu yaz Avrupa genelindeki sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Chapagain, sıcak hava dalgalarını iklim krizinin 'sessiz katilleri' olarak nitelendirdi ve IFRC'nin 16 Eylül'deki İklim Eylemi Zirvesi'ne katılım çağrısı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Chapagain, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Sıcak hava dalgalarının iklim krizinin "sessiz katilleri" olduğunu belirten Chapagain, "Bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Chapagain, IFRC'nin Aşırı Sıcak Girişimi aracılığıyla felaketler yaşanmadan önce toplulukların hazırlık yapmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Chapagain, çözümleri paylaşmak ve yerel öncülükteki iklim eylemlerini hızlandırmak için IFRC tarafından 16 Eylül'de düzenlenecek İklim Eylemi Zirvesi'ne katılım çağrısı da yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel IFRC Genel Sekreteri: Bu yaz Avrupa'da 35 bin kişi sıcaktan öldü - Son Dakika

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