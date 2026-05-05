IFS: Talents Programı Başvuruları Açıldı

Bağımsız sinema platformu Istanbul Film Station'ın genç yaratıcıları desteklemek amacıyla düzenlediği "IFS: Talents" programına başvurular açıldı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar başvuruları devam edecek program yazar, yapımcı ve oyuncu adaylarını dört aylık uygulamalı bir gelişim sürecinde bir araya getirecek.

Screen Talent Europe tarafından hazırlanan program "Writers", "Producers" ve "Actors" olmak üzere üç ayrı alanda yürütülecek. Her alana 8 katılımcı kabul edilecek ve toplam 24 finalist dört aylık mentörlük sürecine dahil olacak.

"IFS: Talents", teorik bir eğitimden çok uygulama odaklı bir gelişim programı olarak tasarlandı. Katılımcılar senaryo geliştirme, yapım süreçleri, proje yönetimi, kamera önü oyunculuk, pitch ve sunum pratikleri gibi alanlarda deneyimli mentörlerle çalışma imkanı bulacak.

Programın mentör kadrosunda Dilek Aydın, Derya Tarım, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Kerem Kurdoğlu, Nimet Atasoy, Saim Güveloğlu ve Merve Taşkan yer alıyor. Ön eleme kurulunda ise Emir Melek, Pelin Çılgın, Aycan Aluçlu ve Esra Kars bulunuyor.

Finalistlerin ağustos ayında açıklanması, programın ise eylül-aralık döneminde yapılması planlanıyor.

Istanbul Film Station, bağımsız sinema projelerini ve genç yaratıcıları uluslararası ağlarla buluşturmayı hedefleyen bağımsız bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Platform, IFS: Projects, IFS: Talents ve IFS: Events başlıkları altında proje geliştirme, yetenek gelişimi ve sektör buluşmaları düzenliyor.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için Istanbul Film Station'ın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.