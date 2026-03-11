İftar Programında Birlik ve Dayanışma - Son Dakika
İftar Programında Birlik ve Dayanışma

İftar Programında Birlik ve Dayanışma
11.03.2026 10:59
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürleriyle iftar programında bir araya geldi.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde gerçekleşen programa köy ve mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaymakam Güneş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve sorunlarının çözümünde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Güneş, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ilçeye en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
