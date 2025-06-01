İGDAŞ'tan Meslek Lisesi Öğrencilerine Eğitim ve İstihdam Fırsatı - Son Dakika
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İGDAŞ'tan Meslek Lisesi Öğrencilerine Eğitim ve İstihdam Fırsatı

01.06.2025 14:48  Güncelleme: 17:25
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İGDAŞ, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlediği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'nın ikinci dönemini tamamladı. Program sayesinde birçok öğrenci, doğal gaz sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim ve staj imkanı buldu.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ tarafından, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim, staj ve istihdam aşamalarını kapsayacak şekilde kurgulanan Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'nın ikinci dönemi sona erdi. Eğitim ve staj programını başarıyla tamamlayan öğrenciler İGDAŞ'ta çalışma hayatına başlayacak.

İGDAŞ, 2023'te başlattığı Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile genç istihdamını desteklemeye ve doğal gaz sektörüne nitelikli teknik insan kaynağı yaratmaya devam ediyor, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik kurgulanan program, eğitim, staj ve istihdam imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kurulan işbirlikleri kapsamında yürütülen teorik ve uygulamalı çalışmalar sonucunda, 36 öğrenci İGDAŞ'ta staj yapma hakkı kazanmış, sınavlarda başarı gösteren 19 mezundan 16'sı ise İGDAŞ'ta teknik personel olarak istihdam edilmişti.

İGDAŞ'tan meslek ve teknik liselilere iş fırsatı

Eğitimde fırsat eşitliği temelinde, öğrencilere destek olmayı hedefleyen program sayesinde şimdiye kadar yüzlerce öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programın ilk iki etabını tamamlayan öğrenciler arasından seçilen 20 öğrenci, İGDAŞ'ta staj yapma hakkı kazandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen teorik ve teknik sınavlara katılan öğrenciler performans değerlendirmesine tabi tutuldu. Sınav sonuçları, mezuniyet durumları, staj performansları, okul kanaatleri ve program kapsamında eğitim veren İGDAŞ mühendis ve şeflerinin değerlendirmeleri sonucunda başarılı olanlar İGDAŞ'ta işe başlayacak.

Altın Bilezik Programı sayesinde gençler yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör içerisinde güvenli bir kariyer yolculuğuna da ilk adımlarını atıyor. Bugüne kadar, programın etkisiyle teknik eğitime yönelen gençlerin mesleklerine olan ilgisi artarken, İGDAŞ bünyesinde istihdam edilen genç çalışan sayısı ile de sektörün geleceğine önemli katkılar sağlandı. Program mesleki ve kişisel gelişim, kaliteli ve uygulamalı eğitim, sektör içi deneyim imkanı, mezuniyet sonrası iş olanağı ve sektörde yüksek geçerliliği olan teknik sertifika imkanı sağlıyor. Program aynı zamanda eğitim devamlılığının sağlanmasına ve mezuniyet oranlarının artmasına da katkı sunuyor.

Kaynak: ANKA

Anadolu Lisesi, Yerel Yönetim, Meslek Lisesi, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İGDAŞ'tan Meslek Lisesi Öğrencilerine Eğitim ve İstihdam Fırsatı - Son Dakika

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