Ağrı Dağı\'nda karlı manzara: Türkiye\'nin en yüksek dağı zirveye kadar beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın büyük bölümü, kar yağışıyla beyaza büründü.

YAĞIŞLAR ZİRVEDE KARA DÖNÜŞTÜ

Iğdır'da etkili olan yağışlar sonrası hava sıcaklığı düştü. Yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüştü. Soğukla birlikte yağan kar nedeniyle Türkiye'nin çatısı konumundaki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın büyük bölümü karla kaplandı. Dağın yaklaşık 3 bin metre rakımından başlayan beyaz örtü, zirveye kadar olan bölümü etkiledi.

KENT MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ağrı Dağı'nı kaplayan manzara, Iğdır kent merkezinden görüntülendi. Iğdır'daki yeşil örtüyle birlikte Ağrı Dağı'nı kaplayan kar fotoğraflık görüntüler oluşturdu.