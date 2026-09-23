Iğdır\'da bir yılı aşkın sürede 840 yetiştiriciye 12 bin 680 büyükbaş dağıtıldı

Iğdır'da hayata geçirilen projeyle 1 yılı aşkın sürede 12 bin 680 büyükbaş hayvan üreticilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) yürütülen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi sürüyor.

Bu kapsamda Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğünde (TİGEM) üretilen büyükbaş hayvanların bir kısmı, kent ve bölgedeki çiftçilere dağıtıldı.

İşletmeye getirilerek çoğaltılan büyükbaş hayvanlardan 12 bin 680'i, bir yılı aşkın sürede 840 yetiştiriciye teslim edildi.

TİGEM Hayvancılık Şube Şefi Yüksel Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projeyle çiftçilere destek vererek ekonomiyi ve hayvancılığı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projenin yoğun ilgi gördüğünü belirten Bora, "Bu proje kapsamında 840 yetiştiriciye 12 bin 680 hayvan kazandırdık. Projenin 2028 yılına kadar devam etmesi planlanmakta. Projenin bitimi ile beraber de yaklaşık 10 bin hayvanla faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlamaktayız." dedi.