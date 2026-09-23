Iğdır'da eğitimciler 'Benim Şehrim Benim Evim' projesinde çöp topladı

Iğdır'da eğitimciler 'Benim Şehrim Benim Evim' projesinde çöp topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da Valilik tarafından yürütülen 'Benim Şehrim Benim Evim' projesi kapsamında Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler sokaklarda çöp topladı. Temizlik çalışmasına Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Şube Başkanı Erkan Çiğdem de eğitimcilere eşlik edip temizlik yaptı.
Iğdır'da hayata geçirilen "Benim Şehrim Benim Evim" projesine eğitimciler de destek vererek sokaklarda temizlik yaptı.
Valilik tarafından yürütülen projeye, Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler de destek verdi.
Kent merkezindeki cadde ve sokaklara çıkan öğretmenler, etraftaki çöpleri topladı.
Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem de eğitimcilere eşlik edip temizlik yaptı.
Kaynak: AA
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