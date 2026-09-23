Iğdır'da eğitimciler 'Benim Şehrim Benim Evim' projesinde çöp topladı

Iğdır'da hayata geçirilen "Benim Şehrim Benim Evim" projesine eğitimciler de destek vererek sokaklarda temizlik yaptı.

Valilik tarafından yürütülen projeye, Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler de destek verdi.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklara çıkan öğretmenler, etraftaki çöpleri topladı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem de eğitimcilere eşlik edip temizlik yaptı.