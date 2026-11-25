Iğdır'da eşine şiddet uygulayan ve tedbir kararını ihlal eden koca tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan zanlı, boşanma aşamasındaki eşine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı.

Daha önce hakkında önleyici tedbir kararı bulunan zanlı, bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet savcısının talimatıyla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.