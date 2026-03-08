Iğdır'da Kadın Jandarmalardan 8 Mart Kutlaması

Iğdır'da görev yapan jandarma personeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görevlerinin başında kutladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan paylaşımda, farklı birimlerde görev yapan kadın personellerin ifadeleri yer aldı.

Kentte görev yapan personeller, paylaşımda meslekleriyle ilgili çeşitli mesajlar paylaştı.

Kadın jandarmalar, paylaşımın sonunda "Biz sadece görev yapmıyoruz, hayatlara da dokunuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajı verdi.