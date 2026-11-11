Iğdır'da öğretmen ve okul polislerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Iğdır'da öğretmen ve okul polislerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde öğretmenler ve okul polisleri okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi. Eğitimde şüpheli durumların tespiti ve polis-öğretmen işbirliğinin önemi vurgulandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce öğretmenlere ve okullarda görev yapan polislere, okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, İl Milli Eğitim Müdürü Nail Ekiz, öğretmenler ve okullarda görev yapan polisler katıldı.

Eğitimde öğretmenler ve okullarda görev yapan polisler, okul güvenliğinin yanı sıra uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Okullarda güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması konularının da ele alındığı eğitimde, okul çevrelerinde şüpheli durumların tespit edilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve polis ile öğretmenler arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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