Iğdır\'da Sahte Altın Operasyonu

19.04.2026 15:52
Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 2 kişi, 210 gram sahte altın ve 400 bin lira ile yakalandı.

IĞDIR'da kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişinin aracında 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira para ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da 2 farklı kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramasında, ön koltuk altına gizlenen 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Iğdır, Suç

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 19.04.2026 16:26:15.
