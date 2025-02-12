Iğdır'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Başladı

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Iğdır'da şap hastalığı görülen hayvanlara, Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen aşılarla etkin bir koruma sağlanıyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte görülen şap hastalığının "O tipi" ve "SAT-2 tipi" türlerine karşı Bakanlık tarafından üretilen yeni aşıların, hastalık tiplerine karşı etkin bir koruma sağlamakta olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayvanlarımızın sağlığını korumak, hastalığın yayılmasını önlemek ve bölgemizde şap hastalığını tamamen söndürmek amacıyla aşılama çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Tüm hayvanlarımızın aşılanması büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığının tek etkili çözümü aşılamadır. Bu nedenle tüm üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin hayvanlarını zamanında aşılatmaları, salgın riskinin önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, sahada görevli Veteriner Hekim ekiplerimizle birlikte aşılama kampanyamızı titizlikle yürütmekteyiz. Üreticilerimizin, herhangi bir hastalık belirtisiyle karşılaştıklarında vakit kaybetmeden yetkili birimlere bildirimde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

Iğdır Hayvan Pazarı, şehirde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren karantina süresince geçici kapatılmıştı.