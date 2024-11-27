Iğdır\'da TIR\'ın Çarptığı Otomobilde Sürücü Sıkıştı

IĞDIR'da bir TIR'ın çarptığı otomobilde sıkışan yaralı sürücü Murat Demir (26), itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Aralık ilçesinin Hasanhan köyü kavşağında meydana geldi. Murat Demir yönetimindeki 35 JM 389 plakalı araca kavşakta resmi plakalı TIR çarptı. Otomobil yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Demir, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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