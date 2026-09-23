Iğdır'da yapımı süren Devlet Hastanesi'nin inşaatı yüzde 35 seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Iğdır'da yapımı süren Devlet Hastanesi'nin inşaatı yüzde 35 seviyesine ulaştı

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Iğdır'da geçen yıl Sağlık Bakanlığınca yapımına başlanan Devlet Hastanesi'nin inşaatı yüzde 35 seviyesine ulaştı. Yatak kapasitesi 400'den gerektiğinde 600'e, yoğun bakım ünitesi 75'ten 120'ye çıkarılabilecek hastanenin gelecek yıl eylülde hizmete açılması hedefleniyor.

Iğdır'da yapımı süren Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanma oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan kentteki mevcut hastaneye ek olarak geçen sene Sağlık Bakanlığınca yapımına başlanan hastanede çalışmalar sürüyor.

Hastanedeki 400 olan yatak kapasitesi gerektiğinde 600'e, yoğun bakım ünitesi 75'ten 120'ye çıkarılabilecek.

İnşaatı süren hastanenin gelecek yıl eylülde hizmete açılması hedefleniyor.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, hastane inşaatında incelemede bulundu.

Mühendislerden bilgi alan milletvekili Alagöz, Iğdır'ın çevre illerden de hasta kabulü yaptığını söyledi.

Şehrin sağlık alanında talep gördüğünü ifade eden Alagöz, "Fazlaca talep gören bir il. Böyle olunca da tabii kapasitelerin zaman zaman yetmediği oluyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın desteğiyle hızlıca temeller atıldı ve şu anda hastanemiz yüzde 35 seviyesine ulaşmış durumda. Tahmin ediyoruz ki 2027 yılının sonuna hastanemizi bitirmiş ve Iğdır'a bu eseri kazandırmış olacağız. Bu eser sadece Iğdır'ın değil çevre illerden, belki çevre ülkelerden de hasta kabulü yapacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yoğun Bakım ÜnitesiDevlet HastanesiSağlıkGüncelIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da yapımı süren Devlet Hastanesi'nin inşaatı yüzde 35 seviyesine ulaştı - Son Dakika
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