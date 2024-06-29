Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi Hem Şifa Hem Serinlik Sunuyor - Son Dakika
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Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi Hem Şifa Hem Serinlik Sunuyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor. Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oluyor. Ayrıca, sıcak havalardan bunalanlara da ferahlama imkanı sunan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşüyor. Ziyaretçiler, tuz mağaralarının güzelliğine hayran kalırken, astım hastaları da kolayca nefes alabildiklerini belirtiyor.

29.06.2024 10:43
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor.

Tuz Terapi Merkezi, Valilik ve Kaymakamlık tarafından 2 yıl önce Tuz Dağı'nın içinde çevre düzenlemesi ile ışıklandırma çalışması yapıldıktan sonra daha çok dikkat çekmeye başladı.

Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oluyor.

Sıcak havalardan bunalanlara da ferahlama imkanı sunan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşüyor.

Ziyaretçilerden Nurdan Aksu, AA muhabirine, İstanbul'dan Kars'a gezmeye geldiğini ve yakınlarının tavsiyesi üzerine Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Tuz mağaralarına hayran kaldığını ifade eden Aksu, "Biz kilometrelerce yol aşarak buraya geldik. Görülmeye değer bir yer ve herkese tavsiye ediyorum. Dışarıda 30 derece sıcaklık içeride mont, polar giyinmişim halen o serinliği hissediyorum." dedi.

Galip Duman ilk defa dağın içinde böyle bir alan gördüğünü belirterek, "İçeri girince apayrı bir dünya gördüm, herkes gelsin mutlaka görsün. Ben bunca yıldır niye gelip görmemişim kendime hayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amasya'dan gelen Süheyla Baykal, merkezin astım hastaları için çok faydalı olduğunu ve mağaralarda kolayca nefes alınabildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi Hem Şifa Hem Serinlik Sunuyor - Son Dakika

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