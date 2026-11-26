Iğdır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Topçular Mahallesi'nde, aralarında daha önce sözlü tartışma yaşandığı öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.