Iğdır Turizmi için Yeni Projeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Turizmi için Yeni Projeler

Bakan Ersoy, Iğdır'ın kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtacak projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

15.10.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır'da da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Bakan Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin tarih boyunca kültürel zenginliği, coğrafi konumu ve kadim medeniyetlerin buluşma noktası olması sebebiyle ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin açık hava müzesi gibi tarihin birçok izlerini taşıdığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır'da da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmaktır. Iğdır sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil aynı zamanda doğal güzellikleriyle de turizm potansiyeli yüksek bir şehrimizdir. Ağrı Dağı'nın heybetli görüntüsü, Aras Nehri'nin bereketli topraklarıyla turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahipsiniz aslında. Bizler bugün burada Iğdır'ın kültürel ve turistik değerlerini daha da yukarı taşımak adına önemli adımlar atmak için bir araya geldik. Hayata geçireceğimiz projelerle, Iğdır'ın sadece yerli değil, uluslararası turizmde de hak ettiği yere geleceğini, büyük fırsatlar yaratabileceğini gösterecek."

"Yabancı turist sayısında çok ciddi artış oldu"

Turist sayısına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Özellikle yabancı turist sayısında son 10 yılda çok ciddi artış oldu, yabancı turist sayımız 2 katına kadar çıktı. Oluşturacağımız yeni rotalarla, yeni destinasyonlarla bu potansiyeli bir bu kadar da artırmayı hedefliyoruz. Hızlı bir şekilde turizm master planı oluşturacağız. Plan dahilinde kamu kurumlarının yapması gereken master planı işlenecek ve bir zaman planı içerisinde, 30 yıl boyunca Iğdır'ın ihtiyaç duyacağı turizmle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları önceliklendirmeyi sırasıyla, el birliğiyle gerçekleştireceğiz."

Ersoy, Türkiye'nin tanıtımı ve turist sayısının artması için ciddi çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "2019 yılında kurulan Turizm Geliştirme Ajansımızla, biliyorsunuz ülkemiz, en büyük tanıtım medyalarından birine sahibiz. Şu anda ziyaretçi sayısıyla, tıklanma oranıyla, ülke bazına bakıldığı zaman, 10 dilde yayın yapıyor. Dünyadaki en etkili tanıtım platformunu ülkemizde oluşturduk. Onun için de GoTurkiye sitesinin altında GoIğdır bölümünü de oluşturduk. Şimdi içini sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalarla zenginleştirerek, oluşturacağımız rotalar ve yeni koyacağımız ürünlerle birlikte inşallah yabancı turist sayısını da çok kısa bir sürede ikiye katlayacağız." diye konuştu.

Iğdır'ın 3 ülkeye komşu olmasından dolayı ayrı bir konumu bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, birkaç yıl içinde siyasi hedeflerin gerçekleşmesi halinde İran, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'la olan kapıların açılmasıyla şehrin önemli bir turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi.

Programa, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Turizm, Güncel, turist, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Turizmi için Yeni Projeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır Turizmi için Yeni Projeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.