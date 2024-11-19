İGEF'25 Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İGEF'25 Fuarı Hazırlıkları Başladı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanlığı, 2025'teki İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı için tanıtım toplantısı düzenledi.

19.11.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İGEF'25" Fuarı için hazırlıklar başladı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2025 yılında ikincisi yapılacak olan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı ATO Congresium'da düzenlendi. Toplantıya Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü İzzet Tuna, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Hakan Saraç, Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Cafer Sayılır ve Expolink Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan katıldı.

"Fuar organizasyonu İçişleri Bakanlığı için bir ihtiyaçtı"

İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı hakkında bilgi veren Zeki Erdoğan, "Savunma Sanayi'nin dış tehditlere karşı Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları var, iç tehditlere karşı da İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçları var. Emniyeti ve güvenliği sağlamak için ihtiyaç duyulan ürünlerin gerek üretimini yapan gerekse tedariğini yapan firmaların alım heyetleriyle yani ihtiyaç duyan sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesindeki emniyet genel müdürlüklerinin, jandarma genel komutanlıklarının ve içişleri bakanlıklarının yetkililerin bizzat gelmek suretiyle ürünleri gördüğü ve bağlantılar yaptığı bir fuar organizasyonu İçişleri Bakanlığı için bir ihtiyaçtı" diye konuştu.

"Biz şimdiden çalışmalarımıza başladık"

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen fuarların kamu içinse Ankara'da diğerlerinin ise İstanbul'da yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Fuarlarımızı a firmasının, b firmasının, a şahsının, b şahsının fuarı gibi algılamamak lazım. Fuarlar milli projelerimizi ve sanayimizi gösterebilmekte, geliştirebilmekte son derece önemli. 2024 fuarımızda hem sanayicimizi memnun ettik çünkü katılan firmaların tamamı tekrar katılıyorlar. Bu sene takvimden dolayı katılamayanlar da 2025 fuarı için katılmaya başladılar. Biz şimdiden çalışmalarımıza başladık" açıklamasında bulundu.

"3 gün sürecek fuarın ikincisini ATO Kongre Merkezi'nde yapacağız"

Türkiye'de ilklerin yapılmasının zor olduğunu belirten TPTGV Genel Müdürü İzzet Tuna ise, "Biraz fazla gayret göstererek tüm paydaşlarımızın da destekleriyle bu fuarı Ankara'da gerçekleştirdik. Tabii tecrübelerimiz de artmış oldu. Seneye 18 Eylül 2025 tarihinde 3 gün sürecek fuarın ikincisini ATO Kongre Merkezi'nde yapacağız" ifadelerini kullandı.

İGEF\'25 Fuarı Hazırlıkları Başladı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İGEF'25 Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: İGEF'25 Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.