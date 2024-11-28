Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Açıktaki bir gemide personelin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › İğneada Açıklarında Rahatsızlanan Gemi Personeli Kurtarıldı - Son Dakika
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