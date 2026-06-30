İhale Rüşveti Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhale Rüşveti Davasında Duruşma Ertelendi

30.06.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında 26 sanık tahliye edildi, duruşma ertelendi.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasında duruşma, sanıkların ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam etti. Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, "Tüm eylemler yönünden aynı suçlamalar adeta bir kopyala-yapıştır şekliyle tüm suçlamalara altlık edilmiştir" dedi. Duruşma yarına ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor. Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmaları alındı.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

'KANUN MADDELERİNİN DIŞINA ÇIKMADIK'

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, "İddia makamının mütalaasında suç örgütü üyesi olmadığımdan dolayı beraatıma karar verilmesi ve bazı eylemler yönünden tarafıma ceza verilmemesi yönündeki görüşüne aynen iştirak ediyorum. Sayın savcının tarafıma ceza isteminde bulunduğu tüm eylemlerde, isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum. Tüm eylemler yönünden aynı suçlamalar adeta bir kopyala-yapıştır şekliyle tüm suçlamalara altlık edilmiştir. Destek hizmetleri müdürü olarak kamu görevinin gereğini yerine getirmem, atılı suçları işlediğimin kanıtı değildir. Ben ve arkadaşlarım yasaklı olduğu bilinen hiçbir firma ile sözleşme imzalamadık. Ekonomik ve mali yeterliliği olmayan hiçbir firmanın teklifini değerlendirmedik. Kanunun maddelerinin dışına çıkmadık. Yaklaşık maliyetin gizliliğini asla ihlal etmedik. Hiçbir yakınımız ihalelere katılmamıştır ya da hiç kimseden herhangi bir menfaat sağlamadık" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunmaları ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhale Rüşveti Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

19:05
Muslera’dan buruk veda
Muslera'dan buruk veda
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 19:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: İhale Rüşveti Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.