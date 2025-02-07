İHH Gazze'de 6 Çadır Kent İnşa Etti

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filistin'de gerçekleşen ateşkesin ardından, Gazze'de saldırılardan etkilenen Filistinliler için, 870 ailenin yerleştiği 6 çadır kent inşa etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 47 bin 518 kişi hayatını kaybetti, 111 bin 612 kişi yaralandı, 245 bin 123 konut ise yıkıldı.

İHH, imzalanan ateşkesin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de, acil barınma yardımı kapsamında 6 çadır kent inşa etti.

Şicaiyye Çadır Kenti, İstanbul İHH; Şicaiyye Parkı Çadır Kenti, Samsun ve Erzurum İHH; Ankara Çadır Kenti, Ankara İHH; Emirsultan Çadır Kenti, Bursa İHH; Konya Çadır Kenti, Konya İHH; Kocaeli Çadır Kenti ise Kocaeli İHH'nin destekleriyle kuruldu.

Konya İHH'nin yardımıyla kurulan Konya İHH Çadır Kenti, barındırdığı 300 çadır ile Gazze'nin inşa edilen en büyük çadır kenti oldu.

Altyapı, mescit, eğitim alanları ve sağlık merkezleri gibi temel insani ihtiyaçlara yönelik alanların da bulunduğu ve toplamda 688 adet çadır bulunan kentlere, evleri yıkılan ve barakalarda yaşamaya çalışan 4 bin 350 Filistinli yerleştirildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik yardımların devam edeceği belirtilirken, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların vakfın internet sitesinden bilgi alabileceği kaydedildi.