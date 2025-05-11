İHH'nin İstanbul'da düzenlediği Gazze'ye destek yürüyüşü sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH'nin İstanbul'da düzenlediği Gazze'ye destek yürüyüşü sona erdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne düzenlenen yürüyüş konuşmalarla tamamlandı.

11.05.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne düzenlenen yürüyüş konuşmalarla tamamlandı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atıldı, tekbir getirildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Anneler evlat doğuruyor, İsrail toprağa gömüyor", "Zulme sessiz kalan zalime ortak olur", "İsrail Avrupa kıyılarında vicdanı vurdu", "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Yürüyüşün sonunda toplanılan Ayasofya Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunup, Gazze'ye destek için konuşmalar yapıldı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, konuşmasında, İslam dünyasının sessizliğinin İsrail için bir cesaretlenme olarak algılandığını söyledi.

İsrail'in ancak güçten anladığını dile getiren Yıldırım, "İsrail'le sofraya oturan aç kalkar. İslam dünyası şu anda İsrail'le normalleşme modasına girmiş durumda. İsrail'le normalleşen her ülke o sofraya oturduğunda bombalardan dolayı parçalanmış çocuk cesetlerini yemek için oturuyor demektir. İsrail'le ticaret yapan o bombaların düğmesine basmış gibidir." diye konuştu.

Yıldırım, İsrail'le ticaretin kesildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yetkililerden bir ricamız daha var. Menşei değiştirerek ticaret yapan şirketlerin üzerine de gidilsin ve yargılasın. Çünkü savaş suçu işlemiş gibidir. Akaryakıt veren ülkeler de akaryakıtı kessin. Kim Filistin'in yanında olursa Allah katında değerli olur. Halkımızla, devletimizle, Filistin'in yanındayız. Ama yetmiyor. Mehmetçik'i de Gazze'de istiyoruz. Geçen vicdan gemisi Avrupa'nın tam dibinde vuruldu. İsrail terörist devleti Avrupa'da terör yaptı. Avrupa devletleri bu konuda harekete geçecek. Çünkü Avrupa'nın her tarafında halklar harekete geçti."

Saldırıyla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını kaydeden Yıldırım, Avrupa ve Latin Amerika'dan 600 avukatın başvurusunun ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön soruşturmayı kabul ettiğini belirtti.

İHH Başkanı Yıldırım, "Türkiyeli, Avrupalı, Amerikalı, İsrailli Yahudiler... Netanyahu sizin de düşmanınız. Çünkü öyle bir antisemitizm rüzgarı başlattı ki dünyanın her tarafında size karşı kini atırdı. O nedenle bütün Yahudiler, Netanyahu'yu toprağa gömün." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Mavi Marmara Gemisi'nin İsrail askerlerince saldırıya uğramasının yıl dönümü olan 31 Mayıs'ta büyük bir eylem yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Gazze'dekiler anne değil mi?"

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ramazan Kayan ise bugünün Anneler Günü olduğunu belirterek, "Dünya annelerine sesleniyorum: Gazze'dekiler anne değil mi? Çocuklarına, şehit olan yavrusuna kefen bulamayan anneler anne değil mi? Gazzeli annelerden özür diliyorum, inşallah bizi affederler. 2 milyar Müslüman bir kapıyı açamadı." diye konuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright da Gazzeli annelerin katledilmesine devam edildiğini söyledi.

Wright, "Bir çocuğun öldürülmesini ancak bir anne anlar, Gazze'deki dayanışmaya kadınlar olarak destek veriyoruz." dedi.

Yapılan duaların ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beyazıt Meydanı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, istanbul, Güncel, İsrail, Gazze, Cami, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'nin İstanbul'da düzenlediği Gazze'ye destek yürüyüşü sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 yaralı İzmir'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
Putin’in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski’nin önemli bir şartı var Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var
Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı
Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Tuğçe Tayfur’dan imalı Anneler Günü mesajı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı
8’inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
00:32
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
13:20
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
13:19
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
13:00
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
12:51
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 08:51:06. #7.12#
SON DAKİKA: İHH'nin İstanbul'da düzenlediği Gazze'ye destek yürüyüşü sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.