İhtiyaç sahiplerinin "hayatına dokunan" merkezlerde 8,4 milyon haneye ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İhtiyaç sahiplerinin "hayatına dokunan" merkezlerde 8,4 milyon haneye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ve aile odaklı sosyal hizmetlerde çatı kuruluş olan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı.

17.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ve aile odaklı sosyal hizmetlerde çatı kuruluş olan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı.

Bakanlık bünyesinde 81 ilde faaliyet gösteren SHM'lerde, ihtiyaç sahipleri tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesi ve takibi gerçekleştiriliyor. Ardından şehit yakını ve gazi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireyler ile ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunuluyor.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği merkezlerde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içinde hareket ediliyor.

Şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin de dinlendiği merkezlerde, ücretsiz seyahat kartı, vefat eden eş yardımı, boşanma öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti, psikolojik destek gibi ihtiyaca uygun birçok konuda vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

309 SHM İrtibat Birimi kuruldu

İhtiyaç sahibi vatandaşların adeta ikinci evi olan Sosyal Hizmet Merkezlerinin 2013'te 121 olan sayısı, bu yıl açılan 8 yeni merkezle 418'e çıktı. Ayrıca hizmetleri ilçelerde daha ulaşılabilir kılmak için mevcut SHM'lere ilave 309 SHM İrtibat Birimi kuruldu.

SHM'ler ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, merkezlere başvuruda bulunan vatandaşları belirli periyotlarda evlerinde ziyaret ederek takibini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bugüne kadar 5 bin 681 ASDEP görevlisi aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı.

Evlilik çağına gelmiş çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlayan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın da verildiği merkezlerde Bakanlık, ASDEP, Aile Eğitim Programı (AEP) ve Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahiplerinin 'hayatına dokunan' merkezlerde 8,4 milyon haneye ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: İhtiyaç sahiplerinin "hayatına dokunan" merkezlerde 8,4 milyon haneye ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.