Adalar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İki turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika
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Adalar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İki turda da sonuç çıkmadı

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Adalar Belediyesi\'nde başkanvekili seçimi! İki turda da sonuç çıkmadı
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Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00’da toplandı. İlk iki turun toplamında AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 9, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ise 8 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Seçim, üçüncü turla devam edecek.

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00’da toplandı.

BAŞKAN AKPOLAT TUTUKLANMIŞTI

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklanmıştı. 

BAŞKANVEKİLİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti.

İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. 

AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP, Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

İlk turda AK Parti'nin adayı Türkyılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Ekşiyan ise 4 oy aldı.

İkinci turda ise Türkyılmaz ile Ekşiyan 4 oyla berabere kaldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

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    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
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