Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Ekim 2025 ila Eylül 2026 tarihlerinde Rusya'nın Avrupa'ya sabotaj eylemlerini artırdığını öne sürdü.

Savunma ve güvenlik konularına odaklanan Londra merkezli düşünce kuruluşu IISS'nin, "Rusya'nın Avrupa'ya Karşı Sıra Dışı Savaşı: Sabotaj, Caydırıcılık ve Gelecek Senaryoları" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, Ekim 2025 ila Eylül 2026'da Rusya'nın Avrupa'ya sabotaj eylemlerini yüzde 16 artırdığı ve bunların yarısından fazlasının kritik altyapıları hedef aldığı ileri sürüldü.

Bu süreçte Rusya'nın "Avrupa toplumları içindeki mevcut bölünmelerden aktif şekilde yararlanmaya" çalıştığı savunulan raporda, "Buna karşın Rusya'nın sıra dışı savaşı, stratejik amacına ulaşamamıştır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Avrupa hükümetlerinin uygulamaya koyduğu karşı önlemlerin "Rus operasyonlarını sekteye uğratmada kalıcı bir caydırıcı etki oluşturamadığı" aktarıldı.

"Sabotajlar stratejik bir etki oluşturmadı ancak kitlesel kayıplara yol açabilecek bir olay mümkün. Ölümcül sonuçlara yol açan tek bir operasyon, misilleme taleplerini doğuracak ve muhtemelen Avrupa hükümetleri arasındaki bölünmeleri ortaya çıkaracaktır" ifadesi kullanılan raporda, Almanya ve Polonya'nın ulaşım, lojistik ve sanayi ağlarının Ukrayna'ya sevkiyatlarda kritik öneme sahip olması dolayısıyla gelecek dönemde "en çok hedef alınan ülkeler" olabileceği belirtildi.